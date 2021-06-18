Глава Кыштыма устроила разнос руководителям управляющих компаний за грязь в подъездах жилых домов

Сегодня, 11:04 Категория: Общество

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Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева отчитала руководителей управляющих компаний за грязные подъезды.

Она напомнила, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. А это значит, что вопросам, связанным с выполнением санитарных правил, должно уделяться как никогда пристальное внимание.

Людмила Шеболаева потребовала от управляющих компаний незамедлительно навести чистоту в подъездах с применением дезинфицирующих средств и впредь поддерживать её. В противном случае, штрафов от Роспотребнадзора руководителям управляющих компаний не избежать.