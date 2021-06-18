В Кыштыме открыли памятную доску Павлу Карпинскому

Сегодня, 16:48 Категория: Общество

248

0

Сегодня, 18 июня, состоялось открытие горельефа управляющему Кыштымским горным округом Павлу Михайловичу Карпинскому.

Неслучайно горельеф размещён на здании железнодорожного вокзала – 15 октября 1896 в Кыштым прибыл первый поезд, как раз во время управления Павла Михайловича. Кроме того, в период его правления был создан знаменитый Каслинский чугунный павильон.

– Вопрос о сохранении памяти поднимали краеведы и воспитанники Центра детского юношеского технического творчества Елизавета Крюкова и Светлана Докучаева. Светлана стала призёром Южно-Уральского форума «Шаг в будущее», а Елизавета – призёром всероссийской конференции школьников «Отечество». Ещё одна воспитанница Варвара Архипова изготовила макет мемориальной доски, – рассказала краевед «Тихое зимовье» Ольга Сонина.

Автором и исполнителем горельефа Павла Карпинского является наш земляк, скульптор Юрий Борисенков, спонсором выступил генеральный директор литейной мастерской, президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин. Помогала в реализации этого проекта и архитектор Инна Юсупова.

– Для меня нет понятия, «своя» область и «чужая». Когда я увидел авторскую работу Юрия Борисенкова, мною было решение выкупить работу – отлить горельеф, – сказал Иван Юрьевич.

Иван Дубровин также отметил, что могила Павла Карпинского находится в плачевном состоянии. Но есть надежда, что она обретёт достойный вид.

В завершение заслуженный артист России Павел Калачёв исполнил песню «Уголок России».