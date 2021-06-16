Челябинская область готовится к третьей волне коронавируса

Сегодня, 11:11 Категория: Общество

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и в ряде других регионов число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличивается изо дня в день. Всё это говорит о приходе третьей волны. На Южном Урале ситуация в настоящее время стабильная: лёгкий рост показателей фиксируется в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.



– В последние недели фиксируется увеличение бессимптомных форм течения заболевания, что характерно для начальных этапов новых волн заболеваемости. Изменилась и структура заболевших: если осенью и зимой это были пожилые люди, то сейчас мы фиксируем заражения среди людей старше 18 лет. Это трудоспособное население, работающие граждане, – констатирует Ирина Гехт.



По ее словам, болезнь у молодёжи протекает с симптомами ОРВИ. Зачастую люди продолжают вести обычный образ жизни, ходить на работу, в места массового скопления. Всё это создает большие риски.



– Призываю людей трудоспособного возраста, молодых людей внимательнее относиться к своему здоровью и сразу же обращаться к врачу. Не стоит забывать и о мерах, предписанных режимом повышенной готовности, а также рекомендациях Роспотребнадзора. Это масочный режим и социальная дистанция. Сегодня, к сожалению, мы также отмечаем снижение общей дисциплины среди населения, – обратила внимание первый заместитель главы региона.