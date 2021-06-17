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С 1 июля в России вводится обязательное досудебное обжалование решений надзорных органов

Сегодня, 11:11 Категория: Общество
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В Российской Федерации с 1 июля 2021 года станет доступна процедура досудебного обжалования решений федеральных органов. Всего в этот перечень вошли 19 госорганов, включая МЧС, ФНС, Роскомнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФССП и Минпромторг.

 

Подать жалобу до обращения в суд смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, в отношении которых было назначено или проведено мероприятие по государственному контролю (надзору).

Предметом жалобы может стать:

  • нарушение процедуры проверки;
  • нарушение порядка назначения проверки;
  • несогласие с мерами, назначенными контролером;
  • несогласие с нарушениями, представленными в акте проверки;
  • несогласие с действиями должностного лица в рамках проверки.

Подать жалобу в контрольный орган можно на портале госуслуг и там же отследить все этапы её рассмотрения. 

Чтобы подать жалобу:

  1. Зайдите на портал госуслуг с использованием подтвержденной учетной записи ЕСИА контролируемого лица. Жалоба от имени юридического лица подается его руководителем или сотрудником, которому он делегировал это право в личном кабинете портала.
  2. Выберите номер обжалуемой проверки, опишите суть жалобы, приложите необходимые материалы. Найти номер проверки можно в «Едином реестре проверок» или в личном кабинете портала в разделе «Контроль и надзор».
  3. Подпишите и отправьте жалобу. Юридическому лицу потребуется подписать обращение усиленной квалифицированной электронной подписью.

Далее в течение суток в личном кабинете портала госуслуг или на электронную почту придет уведомление о регистрации жалобы. Не позднее пяти рабочих дней обращение будет принято к рассмотрению или вам придет мотивированный отказ. 

Ответить на жалобу должны в течение 20 рабочих дней. Этот срок может быть однократно продлен – также на 20 рабочих дней.

Такая норма сократит время и финансы бизнеса и значительно разгрузит суды, поскольку раньше единого порядка разрешения споров не было: сроки и процедуры рассмотрения жалоб каждое ведомство устанавливало самостоятельно.

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Теги: Россия суд обжалование госуслуги

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