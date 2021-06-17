Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области началась вакцинация домашних животных от коронавируса

Сегодня, 09:02 Категория: Общество
1 076
0

Со вчерашнего дня на Южном Урале стартовала кампания по вакцинации от коронавируса собак и кошек. Первая партия препарата «Карнивак-ков» поступила в ветстанцию Челябинска. Об этом сообщили в руководстве областного Минсельхоза.

 

Бюджетное учреждение «Челябинская ветстанция» первой начала вчера ставить прививки домашним кошкам и собакам. Через неделю вакцина должна появиться в Магнитогорске. Как сообщили сегодня сайту "КР" в ветлечебнице Кыштыма, в наш город вакцина от коронавируса для животных пока не поступала.

 

В министерстве поясняют, что вакцинация животных платная. Домашних питомцев вакцинируют с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в три недели.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область вакцинация коронавирус животные Кыштым ветстанция

Похожие публикации:

В Кыштым поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Кыштыме ондатра покусала собаку

В Кыштыме владельцы домашних питомцев не торопятся прививать их от бешенства

Началась вакцинация от гриппа

Комментарии:

Добавить