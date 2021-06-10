КМЭЗ начал реконструкцию призаводской площади: парковочных мест станет больше, конечная остановка пассажирского транспорта преобразится

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Фото взято из группы "Наш КМЭЗ".

Кыштымский медеэлектролитный завод начал масштабные работы по реконструкции призаводской площади.

Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», на площади не только наведут красоту, но и расширят автостоянку для транспорта металлургов. Стоянка будет расширяться в несколько этапов. Обсуждается не только создание дополнительных мест для автомобилей, но и организация новых парковок.

Кроме того, начаты работы по демонтажу конечной остановки для пассажирского транспорта. Планируется сделать на этом месте современную, красивую, удобную остановку.

Не забудут металлурги и про речку. В ближайшее время её почистят, а в дальнейшем планируется придать Кыштымке цивилизованный вид на более долгий срок. Но, увы, как отмечает руководство КМЭЗ, как бы металлурги ни старались, они ничего не смогут противопоставить тем, кто засоряет речку и бросает в неё пакеты, бутылки и прочий хлам.