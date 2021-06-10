Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

КМЭЗ начал реконструкцию призаводской площади: парковочных мест станет больше, конечная остановка пассажирского транспорта преобразится

Сегодня, 10:53 Категория: Общество
242
0

Фото взято из группы "Наш КМЭЗ".

 

Кыштымский медеэлектролитный завод начал масштабные работы по реконструкции призаводской площади.

     

Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», на площади не только наведут красоту, но и расширят автостоянку для транспорта металлургов. Стоянка будет расширяться в несколько этапов. Обсуждается не только создание дополнительных мест для автомобилей, но и организация новых парковок.

 

Кроме того, начаты работы по демонтажу конечной остановки для пассажирского транспорта. Планируется сделать на этом месте современную, красивую, удобную остановку.

 

Не забудут металлурги и про речку. В ближайшее время её почистят, а в дальнейшем планируется придать Кыштымке цивилизованный вид на более долгий срок. Но, увы, как отмечает руководство КМЭЗ, как бы металлурги ни старались, они ничего не смогут противопоставить тем, кто засоряет речку и бросает в неё пакеты, бутылки и прочий хлам.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым КМЭЗ площадь ремонт остановка

Похожие публикации:

Кыштымский медеэлектролитный завод приступил к ремонту и благоустройству памятников войны

В Кыштыме изменится график работы общественного транспорта

Воздух в микрорайоне Нижнего Кыштыма станет чище

В Кыштыме самыми недисциплинированными оказались водители пассажирского транспорта

Новогодний городок построят сообща

Комментарии:

Добавить