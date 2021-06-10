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В Кыштыме в оздоровительных лагерях усилен контроль за организацией питания

Сегодня, 10:36 Категория: Общество
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Нынешним летом почти четыре тысячи кыштымских девчонок и мальчишек будут охвачены организованными формами отдыха в период каникул. Это загородные, школьные и профильные лагеря, походы и сплавы, трудовые бригады, спортивно-педагогические отряды, трудоустройство, игровые программы по месту жительства.

             

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, глава Людмила Шеболаева проверила организацию летней оздоровительной кампании. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами наполняемость загородных лагерей составляет не более 75 процентов от вместимости. Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и организация «родительских дней» в загородных лагерях остаётся под запретом.

 

Заместителю главы округа по социальной сфере Елене Саланчук и начальнику управления по делам образования Светлане Попинако поручено обеспечить безопасность детского отдыха и ежедневный контроль за организацией питания в лагерях.

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Теги: Кыштым детский лагерь лето досуг глава Людмила Шеболаева

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