В Кыштыме в оздоровительных лагерях усилен контроль за организацией питания

Сегодня, 10:36 Категория: Общество

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Нынешним летом почти четыре тысячи кыштымских девчонок и мальчишек будут охвачены организованными формами отдыха в период каникул. Это загородные, школьные и профильные лагеря, походы и сплавы, трудовые бригады, спортивно-педагогические отряды, трудоустройство, игровые программы по месту жительства.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, глава Людмила Шеболаева проверила организацию летней оздоровительной кампании. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами наполняемость загородных лагерей составляет не более 75 процентов от вместимости. Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и организация «родительских дней» в загородных лагерях остаётся под запретом.

Заместителю главы округа по социальной сфере Елене Саланчук и начальнику управления по делам образования Светлане Попинако поручено обеспечить безопасность детского отдыха и ежедневный контроль за организацией питания в лагерях.