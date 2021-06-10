Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева награждена знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

Сегодня, 15:08 Категория: Общество

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды южноуральцам, внёсшим значительный вклад в самые различные сферы нашей жизни – в здравоохранение и промышленность, в воспитание детей и спасение чужих жизней, а также за трудовые успехи.

– Сегодня, накануне Дня России, мы вручаем государственные награды людям труда, таланта, многодетным семьям, всем тем, кто вкладывает душу в свою работу, честно выполняет свой профессиональный, человеческий долг, вносит значимый вклад в развитие нашей страны и Челябинской области. Каждый из вас, конечно, заслужил эти высокие награды и звания благодаря личной самоотверженности, силе духа, умению в одиночку и коллективно решать важные задачи. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас, пусть всегда вам сопутствует профессиональный и жизненный успех. Желаю вам здоровья, новых достижений, большой душевной энергии и удачи в делах, – отметил Алексей Текслер.

В числе тех, кто удостоился высоких наград, – глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она получила из рук губернатора знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Награда присвоена за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области.