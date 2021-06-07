В Кыштыме мошенники, представляясь пожарными, ходят по домам и навязывают платные услуги

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Сотрудники 8-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждают: в городах Кыштым и Карабаш вновь были замечены граждане, которые под видом специалистов в области пожарной безопасности предлагают доверчивым жителям ряд услуг. За некоторую сумму «гастролёры» готовы провести различный спектр работ, вплоть до проверки вытяжек. Мошенники, используя различные схемы, втираются в доверие и обманным путём достигают своих целей. Причём, для убедительности они даже «прикрываются» униформой и удостоверениями.



– Призываем граждан быть осторожнее! Пожарные действительно проводят профилактические обходы населения и вручают памятки, однако, они никогда не берут за это деньги, – отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.



Инспекторы надзорной деятельности и огнеборцы беседуют с жителями, рассказывают о возможных рисках из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности, оценивают состояние газового и печного оборудования и электропроводки, рассказывают об установки автономных пожарных извещателей и насколько они важны. Но, повторяем, специалисты МЧС России не оказывают платных услуг, вся профилактическая работа ведётся на благо населения на безвозмездной основе!