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Бывший прокурор города Кыштыма удостоен звания Заслуженного работника прокуратуры РФ

Сегодня, 14:11 Категория: Общество
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Один из бывших прокуроров города Кыштыма, а ныне прокурор Южноуральска Евгений Шумихин, удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

 

Соответствующий указ 5 июня подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

 

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную службу присвоить почётное звание Шумихину Евгению Александровичу», – указано в документе.

 

Евгению Шумихину 59 лет, он один из ветеранов ведомства. В органах прокуратуры начал работать с 1991 года после окончания Московского юридического института. Руководил прокуратурами Карабаша, Кыштыма, Златоуста.

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Теги: Прокурор Кыштым президент указ

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