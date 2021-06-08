Бывший прокурор города Кыштыма удостоен звания Заслуженного работника прокуратуры РФ
Сегодня, 14:11 Категория: Общество
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Один из бывших прокуроров города Кыштыма, а ныне прокурор Южноуральска Евгений Шумихин, удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».
Соответствующий указ 5 июня подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную службу присвоить почётное звание Шумихину Евгению Александровичу», – указано в документе.
Евгению Шумихину 59 лет, он один из ветеранов ведомства. В органах прокуратуры начал работать с 1991 года после окончания Московского юридического института. Руководил прокуратурами Карабаша, Кыштыма, Златоуста.