В День металлурга Кыштым примет «Глюкозу»

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Несостоявшийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса праздничный концерт, посвящённый Дню металлурга, наконец, пройдёт в Кыштыме. Правда, почти на неделю позже самого профессионального праздника, который нынче выпал на 18 июля.

Как и планировалось, на сцене возле дома культуры металлургов для жителей и гостей нашего города выступят творческие коллективы. Гвоздём концертной программы станет российская поп-певица, Наталья Чистякова-Ионова, известная всей стране как ГлюкOZA. Праздничный концерт в Кыштыме состоится 24 июля.