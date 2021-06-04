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В Кыштыме официально открыт купальный сезон

Сегодня, 15:35 Категория: Общество
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По словам первого заместителя главы Кыштымского городского округа Петра Мошкина, на территории округа открыты три муниципальных и восемь ведомственных пляжей. Все зоны отдыха вблизи воды включены в реестр Государственной инспекции маломерных судов.

 

В преддверии официального открытия купального сезона была проведена тщательная подготовка пляжей – очистка акватории с помощью водолазов, анализ воды. На сезонную работу приняты матросы-спасатели, организованы спасательные посты.

 

Кроме того, управлением гражданской защиты отпечатано три тысячи памяток о безопасном поведении на воде, которые будут распространены среди отдыхающих.

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Теги: Кыштым купальный сезон пляж

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