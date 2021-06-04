В Кыштыме официально открыт купальный сезон

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По словам первого заместителя главы Кыштымского городского округа Петра Мошкина, на территории округа открыты три муниципальных и восемь ведомственных пляжей. Все зоны отдыха вблизи воды включены в реестр Государственной инспекции маломерных судов.

В преддверии официального открытия купального сезона была проведена тщательная подготовка пляжей – очистка акватории с помощью водолазов, анализ воды. На сезонную работу приняты матросы-спасатели, организованы спасательные посты.

Кроме того, управлением гражданской защиты отпечатано три тысячи памяток о безопасном поведении на воде, которые будут распространены среди отдыхающих.