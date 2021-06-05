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Кыштым сегодня празднует свой День рождения

Сегодня, 15:32 Категория: Общество
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С самого утра на улицах города звучит музыка, в том числе и песни о Кыштыме. А на одной из центральных улиц – Ленина – развернулись интерактивные площадки. Традиционно перед магазином "Универмаг" разместилась выставка голубей.

 

 

Возле ДК «Победа» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов. На площадке перед зданием детской библиотеки имени Чуковского библиотекари организовали для детей настоящий праздник – с конкурсами и подвижными играми.

 

Оживилась и территория у памятника танкистам добровольческого танкового корпуса. Здесь на «Музейный переполох» приглашали всех желающих – любителей и знатоков истории родного города.

 

Шумно и оживлённо было и перед кыштымским филиалом Южно-Уральского государственного колледжа. На площадке детвора нашла развлечения на любой вкус. А постарались создать веселье и хорошее настроение педагоги Дома детского творчества, центра детско-юношеского технического творчества и станции туристов «Странник».

 

Лестница, ведущая в управление по делам образования, превратилась в ярмарку-выставку декоративно-прикладного творчества. Здесь жители и гости города могли приобрести на память сувенир ручной работы или изделия с символикой Кыштыма.

 

Концертная программа состоялась и на площадке перед центральной библиотекой имени Бориса Швейкина. Выступления творческих коллективов сменил шахматный турнир. Гроссмейстер, лицензированный тренер ФИДЕ по шахматам, мастер спорта России Александр Гутенёв провёл сеанс одновременной игры в шахматы. Его оппонентами одновременно стали 19 шахматистов, причём – от мала до велика.

 

 

Впервые победу над гроссмейстером в нашем городе одержал школьник из Верхнего Уфалея – 14-летний Михаил Зигануров.

 

Совсем скоро на стадионе ФСК начнётся фестиваль-конкурс военных оркестров «Фанфары Кыштыма», а в 20 часов состоятся вечерние концертные программы у ДК «Победа», ДК металлургов и на Набережной у Народного дома.

 

С Днём рождения, любимый город!

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Теги: Кыштым День города голуби ДДТ площадки Александр Гутенев шахматный турнир

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