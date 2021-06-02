Газ до участков жителей Челябинской области доведут бесплатно

Вчера, 15:49 Категория: Общество

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Госдума с поправками «Единой России» приняла закон о газификации земельных участков. Это значит, что южноуральцы, проживающие в частных домовладениях, смогут провести голубое топливо за счёт государства.

Законопроект улучшит жизнь миллионов россиян в разных регионах. Немало южноуральских семей живёт в частном секторе. Зачастую к домовладениям уже подведены сети, но в самих домах газа нет. О том, что нужно изменить ситуацию, заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Ранее партия «Единая Россия» направила в адрес главы государства соответствующую инициативу, которую он поддержал.

Согласно закону, газ бесплатно получат, как минимум, два миллиона домовладений. Условия просты: расстояние от магистральной трубы до участка должно быть не больше 200 метров. Также в законопроекте прописано, что контролировать процесс будет единый оператор газификации. Им выступит «Газпром». Людям не придётся «бегать по инстанциям»: подача заявок будет возможна через МФЦ или газораспределительные организации. Такая мера вдвое сократит сроки подключения к голубому топливу. Программа должна быть выполнена к 2023 году везде, где это технически возможно.

Для жителей Челябинской области с 1 июля начнёт действовать ещё одна мера социальной поддержки – субсидия на подключение к газу. Её инициировал губернатор Алексей Текслер. Единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньгами можно будет компенсировать часть расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку.

Для справки:

Ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение на бесплатную газификацию – для этого, по их мнению, площадь дома не должна превышать 300 квадратных метров. «Единая Россия» добилась, чтобы площадь дома не стала критерием для бесплатного подключения к газу. По экспертным оценкам, бесплатная газификация охватит около двух миллионов российских домохозяйств.

В Кыштымском городском округе газификация частного сектора ведётся достаточно высокими темпами. Продолжается строительство газораспределительных сетей низкого давления. Работы ведутся строго по плану в рамках тех средств, которые выделяет областной бюджет.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева прокомментировала тему газификации для «Кыштымского рабочего»:

– Завершена разработка проекта на строительство сетей в районе Егоза, построена газовая котельная на территории школы № 4. Это серьёзный прорыв для данного микрорайона. Однако пока сохраняется проблема в части подключения индивидуальных жилых домов к уже построенным сетям. Это достаточно серьёзная проблема. По инициативе муниципалитета в 2020 году проведён капитальный ремонт основного магистрального газопровода, построен второй выход на ГРС «Кыштым». Мощность нашей основной газораспределительной станции благодаря проведённым работам увеличилась с 22 тысяч до 32 тысяч кубометров газа в час. Это позволило решить проблему кыштымцев, кто до сентября прошлого года заключил договор на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. По этим договорам АО «Газком газораспределение Челябинск» продолжает подключение, работы хватит ещё на этот и следующий годы. Однако осенью 2020 года проблема вновь обострилась из-за того, что ГРС «Кыштым» исчерпала свои возможности. Газовая компания теперь выдаёт договоры от ГРС посёлка Тайгинка. Отсюда – и многомиллионные счета за подключение к газу.

На данный момент проблема решается следующим образом.

– Мы заручились поддержкой правительства Челябинской области, – сказала Людмила Александровна. – ПАО «Газпром» и Русская медная компания заключили предварительное соглашение о строительстве ещё одной газораспределительной станции – ГРС «Кыштым-2» мощностью 30 тысяч кубометров газа в час. Сейчас ведутся работы по проектированию этого объекта. Строить его будут на условиях государственно-частного партнёрства. Я общалась с президентом РМК Всеволодом Левиным. Он заверил, что они будут предпринимать все усилия для того, что построить новую станцию в максимально сжатые сроки. Нужно подождать. Подчеркну, что пока ГРС «Кыштым-2» будет строиться, мы продолжим реализовывать проекты по строительству сетей низкого давления и разрабатывать новые проекты.