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Второклассник из Кыштыма сразится в шахматном турнире с гроссмейстером Александром Гутенёвым

Вчера, 14:35 Категория: Общество
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Как уже сообщалось на нашем сайте, в День города, 5 июня, в библиотечном дворике библиотеки имени Б. Швейкина пройдёт сеанс одновременной игры в шахматы.

 

Специально для этого в наш город приедет Александр Гутенёв – лицензированный тренер ФИДЕ по шахматам, мастер спорта России, победитель и призёр региональных, российских и международных соревнований.

         

Поучаствовать в шахматном турнире смогут все желающие. На участие в шахматной турнире уже записались восемь человек. Самому младшему шахматисту всего восемь лет. Это второклассник из начальной школы-детсада «Алёнушка». Кроме того, как сообщили сайту «КР» в библиотеке имени Швейкина, где и проводится регистрация участников, на сеанс записалась даже семья – отец и дети-погодки.

 

Всего в турнире смогут поучаствовать не более 20 человек – столько посадочных мест для любителей шахмат вмещает библиотечный дворик.

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Теги: Кыштым День города шахматы Александр Гутенев библиотека имени Швейкина

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