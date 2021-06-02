Сколько свадеб сыграют в Кыштыме в День города?

Вчера, 12:17 Категория: Общество

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День рождения города традиционно входит в число популярных дат среди молодожёнов. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в предстоящую субботу, 5 июня.

В Кыштыме в День города планируют пожениться сразу восемь пар, при этом одна из них – жители соседнего города Озёрска.

Все новобрачные в этот день получат поздравления от главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой и символические подарки от города.