Кыштымский вокальный ансамбль «Баллада» принял участие в съёмках телепередачи «Поле чудес»

Вчера, 11:33 Категория: Общество

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Заполняя заявку на участие в программе «Поле чудес» дежурный группы режима спецчасти ИВС МО МВД России «Кыштымский» Владимир Сверидов и подумать не мог, что на съёмки передачи с ним отправится группа поддержки в лице коллег-земляков.

В анкете на вопрос «Чем увлекаетесь?» старший лейтенант указал, что является солистом вокального ансамбля «Баллада». Попасть в участники популярного телешоу Владимир особо не надеялся – в редакцию телеканала таких заявок ежемесячно поступает около семисот.

Но спустя некоторое время пришёл ответ: Сверидова пригласили в Москву на запись передачи «Поле чудес» вместе с вокальным коллективом.

О том, как проходили съёмки, «Кыштымский рабочий» обязательно расскажет своим читателям. Но только после выпуска эфира, который ориентировочно состоится 25 июня.