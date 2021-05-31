В Кыштыме в День города гроссмейстер Александр Гутенёв проведёт сеанс одновременной игры в шахматы

Вчера, 14:44 Категория: Общество

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Гроссмейстер Александр Гутенёв даст мастер-класс для всех желающих.

Александр – лицензированный тренер ФИДЕ по шахматам, мастер спорта России, победитель и призёр региональных, российских и международных соревнований.

Сеанс одновременной игры в шахматы пройдет 5 июня на площадке перед центральной городской библиотекой имени Бориса Швейкина. Это уже третья встреча кыштымских шахматистов с Александром Гутенёвым, игры состоялись в 2017 и в 2019 годах. Поучаствовать в шахматном турнире смогут все желающие. В библиотечном дворике будут расставлены столы для игры, которая начнётся в 13 часов.

Желающим принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы необходимо зарегистрироваться по телефону 4-11-49.