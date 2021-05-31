Журналисты «Кыштымского рабочего» встретились с коллегой, известным телеведущим, журналистом и эрудитом Анатолием Вассерманом
Вчера, 13:05 Категория: Общество
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Встреча состоялась на областном фестивале СМИ в Челябинске на прошлой неделе.
Анатолий Вассерман – известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант. Выдающийся участник игр «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?», выигравший в соревновании интеллектов «Своя игра» пятнадцать раз подряд и получивший заслуженное звание «Лучший игрок десятилетия».
Наверняка нашим читателям будет интересно узнать о его размышлениях, которые он озвучил журналистам.
Умозаключения Анатолия Вассермана о политических пристрастиях, экологии, образовании, воспитании и многом другом читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».