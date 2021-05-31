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Журналисты «Кыштымского рабочего» встретились с коллегой, известным телеведущим, журналистом и эрудитом Анатолием Вассерманом

Вчера, 13:05 Категория: Общество
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Встреча состоялась на областном фестивале СМИ в Челябинске на прошлой неделе.

 

Анатолий Вассерман – известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант. Выдающийся участник игр «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?», выигравший в соревновании интеллектов «Своя игра» пятнадцать раз подряд и получивший заслуженное звание «Лучший игрок десятилетия».

 

Наверняка нашим читателям будет интересно узнать о его размышлениях, которые он озвучил журналистам.

 

Умозаключения Анатолия Вассермана о политических пристрастиях, экологии, образовании, воспитании и многом другом читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштымский рабочий Анатолий Вассерман фестиваль СМИ Челябинск

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