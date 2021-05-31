Журналисты газеты «Кыштымский рабочий» вошли в число победителей и призёров областных конкурсов средств массовой информации

Вчера, 11:52 Категория: Общество

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В конце прошлой недели в Челябинске прошёл XXII фестиваль средств массовой информации.

Медиафорум Челябинской области проводится ежегодно с 1999-го года при поддержке губернатора и правительства области. Исключением стал 2020-й год, когда из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось. В этом году фестиваль прошёл на площадке Челябинского государственного университета и был посвящён Году науки и технологий.

На двухдневный фестиваль собрались журналисты не только со всех районов Челябинской области. Приехали гости из Москвы, Перми, Пензы, Калуги, Липецка, Кубани...

Во вступительном слове губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех участников с началом форума. Событие, как отметил глава региона, даёт возможность обсудить вопросы и проблемы медиасферы, а самое главное, пообщаться, обменяться опытом. Алексей Леонидович пообщался с журналистами в формате часовой пресс-конференции. Обсудили перспективы развития региональных средств массовой информации и проблемы реализации печатных СМИ. Губернатор поблагодарил журналистов за работу, пожелал успехов, профессиональных открытий и новых встреч.

На фестивале, по традиции, были подведены итоги журналистских конкурсов. В копилке редакции нашей газеты прибавилось профессиональных наград.

Журналист, руководитель редакторского отдела газеты «Кыштымский рабочий» Светлана Славина заняла первое место в номинации «Обретение семьи» областного конкурса «Мир семьи». Она удостоена диплома, а также денежной премии от Законодательного Собрания Челябинской области. Журналист Надежда Красникова отмечена дипломом II степени в номинации «Печатные СМИ» за лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику.