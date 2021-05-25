Кыштымская Усадьба Белый дом может попасть на пятитысячную банкноту

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Банк России заявил о модернизации шести купюр различного номинала -10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Одновременно обновится и их дизайн. Если с лицевой стороной банкнот сразу была ясность, например на пятитысячной купюре увековечат Екатеринбург, то с обратной стороной банкноты возможны варианты. Здесь планируется разместить достопримечательность, символизирующую Уральский федеральный округ.

Как сообщает новостной сайт 74.ру, Уральский полпред Владимир Якушев предложил несколько вариантов дизайна новых купюр. Среди них упоминаются несколько объектов Челябинской области - ММК, Тургояк и Таганай.

-На Урале нет недостатка в достопримечательностях и символах, остается только выбрать,- подчеркнул Владимир Якушев, - на память приходит «Белый дом» в Кыштыме - уникальное явление для Челябинской области, это усадьба-завод, добавляет эксперт.

Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разработаны почти 30 лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил 12 модификаций этих банкнот.

- Последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался. Настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным, - объяснял ранее заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.