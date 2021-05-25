Жителей Кыштыма приглашают на огненное шоу с участием мотогонщиков

Сегодня, 09:55 Категория: Общество

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В соседнем городе Карабаше на Центральной площади пройдёт шоу по мотивам блокбастера «Форсаж 9». В эту субботу, 29 мая, зрителей ждёт атмосфера скорости, огня и музыки. На сцене выступит группа «Ghost radio» из Челябинска. Это будет настоящий рок-н-ролл!



Байкеры из Екатеринбурга покажут зрелищные мототрюки, гости праздника смогут прокатиться на «железных конях» под шикарные саундтреки. Заезды сменит танцевальный флешмоб.



Весь вечер на сцене будут проходить конкурсы, розыгрыши призов. С наступлением темноты на Центральной площади пройдёт праздничный запуск светомузыкального фонтана и начнётся огненное шоу. Драйва добавит диджейский сет.



Первый летний фестиваль в Карабаше проводит АО «Карабашмедь» (входящее в состав «Русской медной компании»).



Приезжайте с друзьями и семьями! Это будет незабываемо! Шоу-программа продлится с 19:00 до 23:00.