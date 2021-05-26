В Кыштыме в День защиты детей состоится приём граждан в прокуратуре

Сегодня, 16:14 Категория: Общество

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В связи с празднованием международного Дня защиты детей в прокуратуре Кыштыма первого июня будет организован приём граждан по вопросам исполнения законов, связанных с правами несовершеннолетних и молодёжи.

Как сообщил «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, приём будет вестись с 9 до 18 часов в здании прокуратуры по адресу: Кыштым, улица Калинина, 193. Предварительная запись не требуется.