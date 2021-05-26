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В Кыштыме в День защиты детей состоится приём граждан в прокуратуре

Сегодня, 16:14 Категория: Общество
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В связи с празднованием международного Дня защиты детей в прокуратуре Кыштыма первого июня будет организован приём граждан по вопросам исполнения законов, связанных с правами несовершеннолетних и молодёжи.

 

Как сообщил «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, приём будет вестись с 9 до 18 часов в здании прокуратуры по адресу: Кыштым,  улица Калинина, 193. Предварительная запись не требуется.

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Теги: Кыштым прокуратура День защиты детей прием

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