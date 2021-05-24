В редакцию «Кыштымского рабочего» прилетели стрижи

Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Два подросших птенца приземлились в оконном проеме кабинета главного редактора. Оказалось, в щели над одним из окон стрижи свили гнездо, откуда, по всей вероятности, и выпали два детёныша.

-Услышав шорох в окне, я сразу поняла, что в оконный проём провалилась птица. Вызвала спасателей, но они не смогли добраться до источника звука. Спасатели резюмировали, что нужно разобрать внутреннюю отделку. Пришлось разбирать, ведь мы не могли оставить птицу в беде, – рассказывает главный редактор Надежда Красникова.

Пришлось разворошить оконный откос, снять отделочные материалы, и выручать бедолагу. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили сразу двух птенцов черных стрижей. Эти красавцы, по всей видимости, учатся летать, и с первой попытки угодили в бетонную ловушку.

После проведенной спасательной операции сотрудники редакции напоили птенцов водой, и так как птицы были очень ослаблены, первым делом обратились за помощью в ветеринарную клинику. В помощи нам было отказано, и мы обращаемся к нашим читателям. Говорят, кто стрижа прикормил, того бог поцеловал. Если среди вас есть неравнодушные люди, которые имеют опыт в выхаживании птиц, и смогут помочь птицам восстановиться перед их первым полетом, то мы просим вас помочь в этом благом деле.