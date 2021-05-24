Губернатор Алексей Текслер выступил с посланием к Законодательному Собранию Челябинской области

Вчера, 14:36 Категория: Общество

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Сегодня, 25 мая, глава региона отчитался перед депутатами о проделанной в 2020 году работе и озвучил основные направления, по которым будет развиваться регион в ближайшие годы.

Больше всего планов связано, конечно, с крупнейшими городами региона – Челябинском и Магнитогорском. Однако Алексей Текслер не обошёл вниманием и небольшие территории. Так, например, он отметил инвестпроекты ряда промышленных предприятий.

– Задача – выйти после эпидемии на траекторию роста, реализацию потенциала области, – сказал губернатор. – Прошлый год закончили с ростом инвестиций, открыли новые предприятия на «Станкомаше», «Магнезите», в Кыштыме, шла модернизация ММК, открыт завод сжиженного газа в Магнитогорске. Сдвинулась ситуация в моногородах.

Подробно губернатор остановился на теме вакцинации от коронавируса.

– Пользуясь случаем, ещё раз искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, медсестёр, санитарок, коллективы станций скорой помощи, всех сотрудников системы здравоохранения, кто противостоял и противостоит распространению коронавируса, находится на передовой борьбы с этой сохраняющейся угрозой, – сказал Алексей Леонидович. – Слова благодарности сегодня я скажу ещё не раз. Их заслуживает каждый ответственный гражданин, соблюдающий меры предосторожности и ограничения, добросовестно исполняющий при этом свой профессиональный или служебный долг. Но, безусловно, именно благодаря самоотверженной работе медиков были спасены тысячи жизней. Спасибо вам огромное ещё раз! Но опасность остаётся! Сегодня, чтобы до конца победить коронавирус, необходима вакцинация. Другого пути нет. Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку. Она максимально доступна. Пункты вакцинации развёрнуты в больницах, поликлиниках, крупных торговых центрах. Мобильные бригады медиков начали работать в садовых товариществах. В самых отдалённых уголках области прививку можно сделать в фельдшерско-акушерских пунктах.

Уже свыше 230 тысяч южноуральцев прошли полностью оба этапа вакцинации, почти 300 тысяч – первый этап. Но чтобы сформировать к осени коллективный иммунитет, нужно в разы больше. Решение этой задачи зависит только от нас с вами.

В Кыштымском округе вакцинацию прошли уже более трёх тысяч человек. Как сказал сегодня сайту "КР" главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, в разных районах Кыштымского округа в ежедневном режиме продолжают работу мобильные бригады по вакцинации. Так, вчера мобильная бригада работала на площадке возле ДК металлургов. На прививку от коронавируса пришли чуть более 70 человек. Сегодня мобильный пункт развернулся в микрорайоне Каолиновом, завтра медики проведут вакцинацию всех желающих на Дальней Даче.

Губернатор наметил планы экономического и промышленного роста региона, рассказал о том, что сделано и что планируется сделать в медицине, образовании. Отдельным блоком прозвучала тема экологии.