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Готовь новогодние подарки летом: для Кыштыма закупят сладостей на два с половиной миллиона рублей

Сегодня, 14:56 Категория: Общество
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«Центр организации закупок Челябинской области» объявило аукцион на поставку новогодних подарков. По данным Единой информационной системы госзакупок, в конце апреля были объявлены торги на поставку кондитерских наборов на общую сумму более 20 миллионов рублей.

 

Как сообщает сайт знак.ком, самую большую партию конфет на 7, 4 миллиона рублей победителю аукциона нужно будет доставить в Челябинск.  На 4,9 миллиона рублей – в Златоуст; на 2,3 млн рублей – в Южноуральск; на 2,5 миллиона рублей – в Кыштым.

 

Согласно проектам контрактов, наборы должны быть переданы заказчику до конца октября. Поставщики пока не определены. Указано, что закупки проводятся по заказу министерства социальных отношений Челябинской области. 

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Теги: Центр закупок Новый год подарки Кыштым

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