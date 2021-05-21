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В Челябинской области родителям разрешат присутствовать на выпускных в детских садах

Сегодня, 11:58 Категория: Общество
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Такое решение вчера, 20 мая, было принято во время заседания областного оперативного штаба по коронавирусу. Мамы и папы выпускников смогут прийти на праздничное мероприятие к своим малышам, но с несколькими условиями.

 

Как сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области, ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Но, учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью и обращения южноуральцев, принято решение о послаблении этого правила. Мероприятия возможны в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер: масочного режима и социальной дистанции.

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Теги: Челябинская область детский сад выпускные роидетли коронавирус

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