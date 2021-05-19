Для кыштымских металлургов обустроят гольф-площадку

Вчера, 13:50 Категория: Общество

454

0

Как сообщает группа Вконтакте «Наш КМЭЗ», доступное и детям, и взрослым развлечение уже в этом сезоне появится на базе отдыха «Травакуль». Об этом позаботился старший мастер медеплавильного цеха КМЭЗ Алексей Сафиулин. На конкурс «Измени свой завод к лучшему» он представил проект организации площадки для мини-гольфа в излюбленном месте отдыха металлургов – и стал одним из победителей.



«Дорожки для мини-гольфа позволят заводчанам и их семьям отвлечься от работы, компьютеров и гаджетов, провести время на свежем воздухе, уделить больше внимания детям», – написал Алексей в заявке и пояснил, что этот вид спорта хорошо влияет на нервную систему, на зрение и даже помогает восстановиться после перенесенных заболеваний.



Компактные дорожки для мини-гольфа можно расположить на любой ровной площадке – как раз такая пустует сейчас на базе отдыха «Травакуль». На средства, предусмотренные для реализации проекта, реально приобрести более 10 дорожек, спортивный инвентарь (мячи и клюшки), электронные карточки для ведения счета и даже гольф-бильярд. Это значит, что одновременно участвовать в игре смогут до 30 человек, а за день весело и с пользой проведут время около 100 заводчан и членов их семей.



Проект по организации мини-гольфа получил единодушное одобрение жюри, но оказался не единственным лидером в конкурсе 2021 года. Победу разделила с Алексеем Сафиулиным бухгалтер по учету драгоценных металлов Светлана Веселова. Она предложила создать на первом этаже заводоуправления гардероб для специалистов из подразделений предприятия.



– Работникам цехов зачастую приходится обойти несколько кабинетов, чтобы отдать или подписать различные документы. Зимой им негде снять и оставить верхнюю одежду, они бегают по этажам в тяжелых теплых куртках, а потом, разгоряченные, выскакивают на мороз. Это кратчайший путь к простуде и больничному листу, – так Светлана объяснила выбор темы для проекта.



Председатель жюри, вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова назвала идею Светланы простым и понятным примером настоящей заботы о людях. Генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев поблагодарил бухгалтера за подсказку, удивился тому, что никто не додумался до этого раньше, и пообещал к осени организовать такой гардероб.

Все участники и победители конкурса получили ценные призы от Русской медной компании. Подарок в виде легкого и удобного пылесоса стал абсолютной и очень приятной неожиданностью для Светланы Веселовой. Она призналась, что и не помышляла о вознаграждении. Главное, чтобы в заводоуправлении действительно появился нужный людям гардероб.



Всего на конкурс «Измени свой завод к лучшему» поступило пять заявок.