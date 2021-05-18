В Кыштыме продолжается капитальный ремонт дороги на улице Республики

Вчера, 09:32 Категория: Общество

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На одном из гостевых маршрутов нашего города – улице Республики – вовсю кипит работа. Здесь уже уложен бордюрный камень, и теперь подрядчик приступил к асфальтированию дороги.



На капремонт дорог из областного бюджета Кыштымскому округу предоставлена субсидия. По итогам конкурсных процедур подрядной организацией стало ООО «Кардинал» из Челябинска. Стоимость работ по восстановлению транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна составит 23 миллиона 430 тысяч рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано более двух километров автодороги на улице Республики: от Ленина в центре города до Металлистов.



Как сообщает администрация Кыштымского городского округа, работы на улице Республики в этом году проводятся комплексно. Это второй этап реконструкции гидротехнического сооружения, ремонт дороги, опиловка старых аварийных деревьев, ревизия опор электроснабжения. Планируется и замена остановки напротив здания МФЦ.

Напомним, какую из автомобильных дорог отремонтировать в 2021 году — решили жители Кыштыма в ходе голосования на портале «Активный житель 74».