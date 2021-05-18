Евгения Майорова: Участвовать в воспитании и содержании ребенка – обязанность каждого родителя

Вчера, 09:11 Категория: Общество

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На площадке пресс-центра «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция «Взыскание алиментов в Челябинской области». В качестве спикеров выступили руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлия Третьякова и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Как рассказала руководитель УФССП России по Челябинской области Юлия Третьякова, сейчас на исполнении регионального управления находится порядка 20 тысяч производств о взыскании алиментов. Большинство должников — 90% — мужчины.

«На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем тенденцию к снижению количества поступающих на принудительное исполнение документов, — отметила она. — В 2020 году их было чуть более 40 тысяч, в 2019 — 43 тысячи».

Объемы взысканных средств увеличиваются с каждым годом. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области в 2020 году в пользу детей было взыскано 636 миллиона рублей, это на 148 миллионов больше, чем 2019 году. В 2021 году положительная динамика сохраняется, за 4 прошедших месяца было взыскано 366 миллионов рублей.

Судебный пристав-исполнитель воздействует на должника комплексом мер принудительного взыскания. Применяются обращение взыскания на доход или на счета, арест банковских счетов и имущества, ограничения регистрационных действий с имуществом, пользования специальным правом, временный запрет выезда за пределы Российской Федерации и другие, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности. Например, благодаря применению к должникам ограничения права управления транспортными средствами была погашена задолженность в 221 миллион рублей, а в результате применения ограничения на выезд за пределы страны — свыше 19,5 миллионов рублей.

Однако вышеперечисленных мер не всегда бывает достаточно. В 2020 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области поступило 241 обращение, связанное с выплатами алиментов. Как пояснила омбудсмен Евгения Майорова, южноуральцы жалуются на затягивание принятия решений судебным приставом-исполнителем. «Совместно с представителями службы судебных приставов мы анализируем каждое такое обращение, — отметила она. — Как правило, претензии к судебным приставам не обоснованы. Приставы действуют в соответствии с законодательством. Иногда применение в отношении должника всех предусмотренных законом мер не дает результатов. На мой взгляд, у судебных приставов недостаточно полномочий, например, для того, чтобы разыскивать источники реальных доходов и самих неплательщиков». По ее словам, федеральные органы предлагают использовать системы видеофиксации и базы биометрических данных для розыска должников и определения их физического местонахождения.

Другая проблема, с которой жители Челябинской области обращаются к уполномоченному, — это сокрытие должником доходов. ФССП, к слову, не имеет полномочий обязывать должника трудоустроиться.

Кроме расширения полномочий судебных приставов, одним из выходов из сложившейся ситуации может стать создание на федеральном уровне алиментного фонда.

В ходе пресс-конференции Юлия Третьякова напомнила, что узнать о наличии задолженности можно с помощью официальных источников. К ним относится сервис «Банк данных исполнительных производств», сайт ФССП России и ее территориальных органов, личный кабинет на портале госуслуг. Также информацию можно получить в многофункциональных центрах. Погашение задолженностей доступно в Банке данных исполнительных производств и на портале госуслуг.

«Участвовать в воспитании и содержании ребенка — обязанность каждого родителя, — добавила Евгения Майорова. — Не платить алименты стыдно».

Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/uroYzFclWP0