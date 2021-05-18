Продлена регистрация на первый кейс-форум на Северном полярном круге

Вчера, 09:05 Категория: Общество

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Уральский кейс-форум «УТРО-2021» продлевает подачу заявок.

Молодые люди от 18 до 35 лет могут зарегистрироваться до 21 мая на сайте forumutro.ru, выполнить творческое задание и пройти отбор на одну из семи тематических площадок.

Для того, чтобы заявка была рассмотрена, нужно зарегистрироваться не только на сайте кейс-форума, но и в АИС «Гранты. Молодёжь России» (это новая версия сайта АИС «Молодёжь России»). Из списка предложенных мероприятий следует найти кейс-форум «УТРО», выбрать одно из семи тематических направлений и прикрепить в анкете ссылку на облачное хранилище со своим творческим заданием (если оно сделано в гугл-форме, нужно написать в строке «Задание выполнено»). Сделать это необходимо до 24 мая.

1 июня стартует онлайн-часть форума. На ней участники создадут и обсудят с экспертами кейсы по выбранному направлению, которые претворят в жизнь в Салехарде с 3 по 9 июля. Все треки кейс-форума готовят регионы Уральского федерального округа. Они будут насыщены конкретными практическими заданиями. Например, на «Урале экологичном» от Ямало-Ненецкого автономного округа в онлайн-части пройдёт встреча с доктором, директором НОЦ Сеченовского университета, членом экспертной коллегии Сколково, основателем «Школы Открытого диалога» Дмитрием Шаменковым. А в офлайн-формате участники экотрека испытают на практике ускоренную спецподготовку волонтёров Арктики. Молодые люди посетят село Салемал и очистят его территорию от мусора. По итогам трека четверо ребят отправятся в экологические экспедиции «Зелёной Арктики»: в село Сёяха и на остров Вилькицкого в Карском море.

Организаторы трека «Урал урбанистический» Ханты-Мансийский автономный округ − Югра пригласили к участию в молодежном форуме ночного мэра Ульяновска Павла Андреева, проектную группу «8» и организаторов «Том Сойер феста».

Во время регистрации молодым урбанистам предстоит выбрать один из трёх кейсов, его проработка начнётся уже на онлайн-этапе. Участники одного из направлений разработают план, как восстановить фасад дома в коми-деревне, а на кейс-форуме воплотят идею в жизнь. Другая группа создаст сценарии развития пешеходной улицы Салехарда. Созданные кейсы выставят на общественное обсуждение, а администрация города примет лучший проект за основу будущего благоустройства.

На трек в офлайн-формате попадёт всего 50 человек. Часть их них займётся созданием шести арт-объектов, связанных с легендами Севера. Сначала онлайн будут подготовлены эскизы-прототипы персонажей. На этой площадке нужны художники, дизайнеры и другие творческие люди.

Трек «Урал образовательный» организует Челябинская область. Участники узнают о 4К-модели soft skills и разберут уровни развития компетенций, а в финале создадут онлайн-курс на основе приобретённых знаний. Им расскажут о новой профессии педагогического дизайнера − разработчика образовательной программы, который конструирует её на основе мотивации ученика и практики. На этой площадке организаторы ждут молодых педагогов школ или студентов педуниверситетов. Экспертами трека станут члены Ассоциации российских тренеров «АРТа» – Инесса Абрамян, за плечами которой проекты Skillbox, Теплица социальных технологий и другие основатель образовательного агентства «Фактор» Вадим Матвеев, а также эксперты университета Сбербанка.

«Урал туристический» − площадка, организованная Ямало-Ненецким автономным округом. Она познакомит с красотами и достопримечательностями региона. Координатор Марина Холохолова − руководитель туристско-информационного агентства Ямала и автор книги «Лучшие selfie point России», с инструкцией по написанию постов для начинающих авторов-путешественников.

Площадка включает в себя восемь направлений. Тревел-блогеры, журналисты, рестораторы, экскурсоводы, экологи, урбанисты, брендмейкеры, ремесленики, ивенторы создадут собственные продукты в индустрии гостеприимства. Специальности участников помогут им создать готовый продукт: городской квест, авторское стрит-фуд меню, контент для блога и другое. Например, сталкеры, которые отправятся в заброшенный посёлок Полярный, разработают концепцию маршрута для региональных туроператоров.

Свердловская область представляет площадку «Урал цифровой», по итогам которой будет создан IT-продукт, востребованный в направлении образования, медицины или кадров. Также участники проработают с экспертами собственные идеи и оформят их в готовый стартап и прокачают свои навыки в информационных технологиях.

Тюменская область готовит площадку для самых креативных. «Урал творческий» объединит молодых творцов, готовых делиться своими идеями. Они снимут документальные или игровые короткометражные фильмы и покажут их прямо на форуме. Эксперты трека подскажут, как организовать дистрибуцию и продвижение картины в дальнейшем.

На площадке Курганской области «Урал исследовательский» участников научат анализировать проекты и нестандартно решать проблемы. Будет создан альбом интеллект-карт и скетчей по организации исследований в разных областях. Полученные знания и алгоритмы участники смогут применить в любом регионе Уральского федерального округа для изучения бизнеса, науки или социальных проблем.

В отличие от основного форума, приём заявок на волонтёрский корпус уже завершён. Всего зарегистрировались 148 добровольцев. Из них эксперты выберут 30 уральцев, которые пройдут обучение от Арктического центра добровольчества, а затем помогут в организации кейс-форума «УТРО» в Салехарде. Результаты кампании будут оглашены 3 июня.