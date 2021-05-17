Кыштымцам напомнили об опасности купания в неустановленных местах

Вчера, 11:40 Категория: Общество

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Управление гражданской защиты предупреждает: вода в водоёмах Кыштымского городского округа ещё недостаточно прогрелась, купальный сезон официально не открыт, места купания не прошли проверку, на них не дежурят матросы-спасатели. Купание в необорудованных местах опасно для жизни!

Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоёмах тонут люди, умеющие плавать. Причины – нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации.

По прогнозам синоптиков, предстоящие дни обещают быть жаркими. Управление гражданской защиты призывает граждан быть внимательными на реках, озёрах и прудах.

Чтобы отдых не закончился трагедией, необходимо соблюдать элементарные правила безопасного поведения на воде. В группе риска – дети, рыбаки и люди в состоянии алкогольного опьянения.

Выбирайте для купания специально оборудованные и безопасные места: пляжи, где дежурят матросы-спасатели, а дно проверено и очищено. Главное правило – не отпускайте детей на водоёмы без сопровождения взрослых. Всегда будьте возле ребёнка, который находится в воде. Не оставляйте его без присмотра, даже если он просто играет на берегу. Если вы отдыхаете с детьми у воды, то выбирайте чистое мелкое место с минимальным течением. Используйте для плавания круги и жилеты. Не разрешайте детям заплывать далеко от берега и нырять.

Не используйте для плавания доски, автомобильные камеры, надувные матрасы и другие, не предназначенные для этого, предметы. Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и кругах. Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок. Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

В большинстве случаев причиной трагедий становится употребление спиртных напитков. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в ночное время, в штормовую погоду и во время грозы. Не устраивайте в воде опасных игр. Не используйте для плавания брёвна, доски и самодельные плоты.

Передвигаясь на лодке, обязательно надевайте спасательный жилет, возьмите с собой средства спасения (спасательный круг). Перегрузка судна пассажирами приводит к несчастным случаям. Не прыгайте в незнакомых местах, с лодки, а также с сооружений, не предназначенных для этих целей, ведь неизвестно, что может оказаться на дне. Не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся. Не засоряйте водоёмы и берега.

За нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрена административная ответственность. Статья 15. Закона Челябинской области от 02.06.2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области»:

Купание в местах, не оборудованных для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, заплывание за буи, обозначающие зону заплывания, прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений и природных образований (скал, утёсов, валунов, парапетов, ограждений и др.), плавание на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах и других, неприспособленных для этого предметах, подача криков ложной тревоги – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей.

Бдительность и осторожность на воде никогда не помешают, даже если вы отличный пловец. Учитесь сами и учите детей во избежание трагедии. Вода не страшна тем, кто соблюдает осторожность.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону - 112.