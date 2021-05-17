У жителей Челябинской области есть ещё две недели, чтобы проголосовать за проекты благоустройства в своих городах

Вчера, 08:49 Категория: Общество

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В голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году, которое проходит на платформе 74.gorodsreda.ru, приняли участие уже более 6 миллионов россиян, из них 400 тысяч – южноуральцы. До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый гражданин старше 14 лет.

Именно граждане выбирают, какие территории должны благоустраиваться в их городах в приоритетном порядке, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-проект должен быть реализован. Платформа 74.gorodsreda.ru дает возможность сделать такой выбор, сообщает минстрой.

Проект всероссийский, и отбор объектов проходит от Камчатки до Калининграда. Челябинская область находится в топе регионов, где проголосовало больше всего жителей.

– Я благодарю всех, кто уже принял участие в голосовании. Нам важно, чтобы проекты, которые мы будем реализовывать в следующем году, были востребованы населением: чтобы скверы не пустовали, а в них гуляли семьи, чтобы на детских площадках играли дети, а в скейт-парках оттачивали мастерство скейтбордисты. Я вижу, что тема городской среды близка и важна нашим гражданам. Голосование будет идти еще две недели, приглашаю всех принять в нем участие», – отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8-(800)-600-2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Кол-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Напомним, проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ вашего города/села.

В Кыштымском городском округе за благоустройство одной из двух набережных проголосовали уже более пяти тысяч жителей.