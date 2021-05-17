Студенты Кыштымского филиала ЮУГК вернулись из экспедиции

17-05-2021, 14:57 Категория: Общество

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Студенты Кыштымского филиала ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» Гаврилов Иван, Мамаев Степан, Киприянов Александр, Артемов Денис и Дементьев Никита 12 мая вернулись из поисковой экспедиции. Две недели ребята работали в составе сводного поискового отряда Челябинской области в 50 км от Санкт-Петербурга на урочищах Гайтолово и Тортолово. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны сражалась 73-я отдельная мотострелковая бригада, в составе которой воевали уроженцы Кыштыма и Карабаша.



За время экспедиции отрядом было поднято два бойца, а всего делегацией Челябинской области (а это семь сводных отрядов) было поднято 127 бойцов, обнаружено три медальона и именная вещь - накладка от пистолета ТТ. Все останки советских бойцов были торжественно похоронены на мемориале «Синявинские высоты».



Для всех участников поискового отряда из Кыштыма эта экспедиция была первой. Благодаря помощи куратора отряда Шагаевой Валимы Вильевны, ребята не только овладели навыками ведения поисковых работ, но и получили знания по археологическому подъему останков и правилам заполнения протоколов раскопа. Кроме того студенты филиала участвовали в благоустройстве мемориального комплекса, посвященного 73-й отдельной морской стрелковой бригаде, формировавшейся из моряков-тихоокеанцев и уроженцев городов Челябинской области.



По итогам экспедиции студент второго курса Степан Мамаев был награжден почетным знаком «Солдат удачи». Этот знак вручается юным поисковикам за обнаружение останков советских военнослужащих. Кроме того, за добросовестный труд, ответственность и инициативность знаком «Красная звезда» был награжден Иван Гаврилов.



Домой ребята вернулись не с пустыми руками. Отныне в музее филиала будут храниться экспонаты, привезенные с мест раскопок. Среди них малая саперная лопата, рожковый магазин от самозарядной винтовки Токарева, гильза от немецкой сигнальной ракетницы и чудом сохранившийся противогаз.



Завершилась поездка экскурсией в Великий Новгород, в ходе которой студенты посетили металлургический завод, входящий в состав Русской медной компании. Останется в памяти ребят и День Победы, проведенный в Санкт-Петербурге.



По отзывам студентов, участие в подобной экспедиции позволило им не только получить новые знания, но, главное, изменило их отношение к истории нашей страны, к подвигам советских военнослужащих в годы Великой Отечественной войны.