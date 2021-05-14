В Челябинской области прошла Неделя безопасности

Сегодня, 11:43 Категория: Общество

141

0

С 10 по 16 мая на территории всей страны проводилась Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности нашей страны в поддержку инициативы МЧС России.

В столице Южного Урала проведён круглый стол с представителями органов власти, местного самоуправления, различными службами и организациями.

– Главная задача акции – предупреждение гибели людей, особенно детей, пожилых граждан и граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, при пожарах, авариях, несчастных случаях и иных происшествиях в жилом секторе, на производстве, при посещении мест массового пребывания и скопления людей, в пределах населённых пунктов и в природной среде, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция правил противопожарного режима. Появились новые разделы, касающиеся применения и реализации пиротехнических изделий, использования открытого огня и разведения костров. Изменились требования к средствам пожаротушения, эксплуатации подвалов и цоколей, пожарной безопасности в общественных местах, построению противопожарных систем и систем оповещения, проезду специальной техники к объектам защиты. Особое значение приобрели вопросы безопасности детского отдыха и маломобильных групп населения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эти и другие темы получили широкое обсуждение на круглом столе.

В рамках Недели безопасности во всех муниципалитетах Южного Урала также прошли профилактические мероприятия, уроки безопасности и занятия с работающим населением.