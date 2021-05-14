Начальник Линейного пункта полиции на станции Кыштым помог потушить пожар на АЗС

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В Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте поступило благодарственное письмо от руководства и коллектива сети автозаправочных станций Челябинской области, в котором выражается благодарность начальнику Линейного пункта полиции на станции Кыштым Андрею Нехороших за помощь в тушении пожара газового оборудования.

Напомним, возгорание газовой колонки произошло в ночь на 25 апреля. В это же время мимо заправочной станции проезжал Андрей Викторович, который, заметив открытый огонь на взрывоопасном объекте, незамедлительно свернул с дороги и помог потушить пламя. Одновременно с этим он вызвал спасательные службы и оказал помощь в задержании злоумышленника, подозреваемого в совершении поджога.

«Слова искренней благодарности за профессионализм, личное мужество, смелость, решительность при тушении пожара газового оборудования» выразили в письме представители сети заправочных станций.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также за умелые действия, проявленные по спасению жизни и здоровья людей, майор полиции Андрей Нехороших поощрён начальником Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.