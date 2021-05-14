В Кыштыме дети сели за руль электромобилей

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Фото Анны НАУМОВОЙ.

В минувшую субботу, 15 мая, на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся очередной этап конкурса «Безопасная весна-2021».

Воспитанники детских садов соревновались в езде на электромобилях. Ими могут управлять малыши в возрасте от одного года до шести лет. Школьники, с первого по седьмой классы, состязались в вождении велосипедов.

Семейный конкурс «Безопасная весна-2021» стартовал ещё 10 апреля с целью профилактики детского дорожного травматизма. Играя, ребёнок учит элементарные Правила дорожного движения и подаёт хороший пример своим сверстникам.

Первые этапы конкурса прошли в формате онлайн. Конкурсанты снимали ролики на тему «Я весенний регулировщик дорожного движения», а в номинации «Я весенний участник дорожного движения» команды предоставили на суд жюри различные поделки из пластилина по Правилам дорожного движения. Сюжеты поделок отражали опасные ситуации на проезжей части, макеты улиц и дорожные знаки.

Позже конкурсанты продемонстрировали свои умения на практике. Малыши старательно объезжали конусы на электромобиле. Третье место заняла Анна Глухова, второе – Максим Кротов, первое – Артём Решетников. Езду дошколят оценивал организатор конкурса – Евгений Николайчук.

Более взрослым участникам предстояло проверить свои знания дорожных знаков и правил для велосипедистов, проехать на велосипеде по территории смоделированного автогородка, причём с соблюдением всех Правил дорожного движения.

За выполнением заданий наблюдали инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма, майор полиции Марина Шнырёва, «серебряный волонтёр» Альмира Собченко и руководитель отряда ЮИД «Светофорики» Вера Комелькова. Отличное умение владеть велосипедом показал Никита Микалаускас, он же занял первое место, второе место – у Константина Андрейченко, третье – у Милены Гайнутдиновой.

Среди отрядов юных инспекторов дорожного движения первое место поделили ребята из школы-сада №14 и начальной школы №2. В следующем году планируется добавить новый вид транспорта – самокат.

После подведения итогов и окончания всех этапов конкурса участники получат призы и подарки.