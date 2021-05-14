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В кыштымской мечети на Уразу-байрам собралось более пятисот мусульман

Сегодня, 08:45 Категория: Общество
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Вчера, 13 мая, мусульмане отметили один из главных праздников – Ураза-байрам. Это день окончания поста в священный месяц Рамадан.

                                                 

Как рассказал сайту «КР» имам-наиб Гайфулла Исмагилов, кыштымские мусульмане собрались в местной мечети, пришло около 500 человек.

 

– В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник в мечети не отмечался, поэтому в этом году пришло так много людей. Год назад мы принимали для бесед по одному-два человека, а сегодня собрался целый зал. При этом все санитарные правила были соблюдены – верующие пришли в масках, при входе участники намаза обработали руки антисептиком.

 

Как и любой религиозный праздник, Ураза-байрам начался с молитвы. Перед ней к мусульманам обратился имам Руслан-хазрат Фахретдинов. Он и проводил праздничный намаз. Мужчины и женщины молятся и сидят за столом отдельно друг от друга. После намаза всех ждало угощение, оно совершается на пожертвования мусульман. Обычно это фрукты, всевозможные пироги и сладости. Можно принимать пищу после слов: «биссмилля» – с этой фразы начинается каждая сура Корана, кроме девятой «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Чаепитие начинается с фиников, чернослива или кураги. Как правило, «попить чаю» означает – плотно перекусить.

 

Также было организовано угощение под открытым небом: вкуснейший плов в казане, шашлык и чай из огромного самовара. Но самое главное в празднике это не еда, а правильный настрой и помощь нуждающимся. Не зря в праздник принято угощать всех друзей и соседей, помогать ближним и неимущим.

 

Для жительницы Кыштыма Гульнары Салаховой этот день особый, именно вчера она приняла ислам. Она посещала мечеть, изучала арабский язык, но специального обряда для неё не проводили.

– Ислам для меня – это прежде всего образ жизни, он помогает избежать всего вредного и недозволенного, верить и жить помогает, – призналась Гульнара.

 

 

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Теги: Кыштым Ураза-байрам мечеть мусульмане

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