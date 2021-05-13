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Совет да любовь: в мае в кыштымском отделе ЗАГС зарегистрируют 17 браков

Вчера, 11:21 Категория: Общество
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Влюблённые, вопреки поверью о том, что жениться в мае – всю жизнь маяться, готовятся создать семьи именно в последний месяц весны.

 

По данным отдела ЗАГС, в этом месяце в Кыштыме состоится 17 свадеб. В прошлом году в мае в нашем городе не было зарегистрировано ни одного брака. Однако это связано вовсе не с народным поверьем, а с пандемией коронавируса – жёсткие ограничения не позволяли провести торжества, и влюблённые предпочитали повременить с бракосочетаниями.

 

В Кыштымском округе с начала года зарегистрировано уже 90 браков – ровно столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года.

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Теги: Кыштым ЗАГС брак май

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