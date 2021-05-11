Девять жизней Девятаева: легендарный лётчик навсегда вписан в историю кыштымской школы №13

Вчера, 17:15 Категория: Общество

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В своё время имя этого человека было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как единственного в мире лётчика, «который за один и тот же подвиг сначала был посажен за решётку, а затем удостоен высшей государственной награды». О нём сняты фильмы и написаны книги. Он – почётный гражданин Республики Мордовия, города Казани, а также немецких городов Вольгаста и Цинновица.

Легендарного лётчика, бежавшего в 44-м из немецкого плена на самолёте противника, помнят в Кыштыме. С середины 60-х его имя носила пионерская дружина школы № 13, и по просьбе учащихся городская комсомольская организация пригласила его на встречу. И герой приехал. В музее школы бережно хранятся фотографии с той встречи, книга Девятаева «Полёт к солнцу» с автографом автора, альбом с напутственным словом… Буквально на днях журналист «Кыштымского рабочего» побывал в музее тринадцатой школы и пообщался с теми, кто хорошо помнит приезд героя в наш город.

Читайте об этом удивительном человеке в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий». О юности, военной судьбе героя, его уникальном спасении из немецкого плена и послевоенной жизни расскажут документы, сам Михаил Петрович и его близкие…