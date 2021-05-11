О традициях родительского дня кыштымцам рассказал настоятель храма Рождества Христова отец Михаил Чирков

11-05-2021, 14:56 Категория: Общество

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Сегодня православные отмечают родительский день. В этот день принято посещать кладбище, чтобы навестить могилы усопших родных.

Традиционно в Радоницу не только ходят на кладбище, но и в церковь на вечернюю или утреннюю службу и заказывают панихиду по усопшим. В этот день наши предки приезжали на кладбище только после церкви и молитвы в ней.

– Суть праздника – молитвенная. Кладбище – это место молитвы и душеполезных размышлений. Раньше люди ходили на кладбище, чтобы поделиться с усопшими близкими своей радостью. Отсюда и название –Радоница. Не возбраняется прибраться на могилках, но делать это следует с уважением к другим усопшим. Я знаю многих, кто убирает не только могилы своих родных, но и те, что остались без присмотра. Категорически запрещается на территории кладбища распивать спиртные напитки, лучше воздержаться от курения и от бранных слов. Не стоит оставлять еду на могилках – это традиции язычества. Мы должны вести себя по-христиански. Также в этот день можно дать милостыню, посвятив её своему близкому, ушедшему в мир иной, – рассказал «Кыштымскому рабочему» настоятель храма Рождества Христова Михаил Чирков.

Что касается погостов и поддержания их в надлежащем виде, сегодня на новом кыштымском кладбище работает шесть единиц спецтехники муниципального предприятия «Дорсервис». За последние три недели с погоста вывезено около 400 кубометров мусора. За порядок на кладбище отвечает ООО «Дорсервис».

– Хотелось бы призвать посетителей кладбища к взаимоуважению. Не засорять чужие могилы и доносить мусор до «биг- бэгов». На каждом пролёте мы развесили объявления с этой просьбой , но не все откликаются. Наши работники вынуждены идти пешком за мусором, ведь не везде может проехать техника, – говорит начальник дорожной службы ООО «Дорсервис» Любовь Никифорова.