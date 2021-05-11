Триста тысяч южноуральцев уже проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год

11-05-2021, 12:37 Категория: Общество

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Идёт третья неделя голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Триста тысяч южноуральцев уже сделали выбор, какие общественные территории должны быть благоустроены в 2022 году, сообщает минстрой.

Самые активные граждане живут в Челябинске, за понравившиеся дизайн-проекты проголосовали уже более 41 тысячи человек. 27 тысяч магнитогорцев решают, какой сквер преобразится в следующем году, – «Трех поколений», «Спортивный», сквер им. П.И. Чайковского или им. Космонавта П.Р. Поповича. Большинство горожан (11 656 человек) отдали голоса скверу «Трёх поколений». Активно и единодушно голосуют жители Южноуральска. Из 15,5 тысяч голосов 14 тысяч отданы общественной территории улицы Спортивной (от улицы Победы до улицы Парковой) и улицы Победы (от улицы Спортивной до улицы Мира).

– В каких-то территориях очень чётко видны предпочтения жителей, они голосуют практически единогласно, где-то же разворачивается нешуточная «борьба». Итоги голосования сейчас предсказать невозможно, показатели меняются каждый день, каждый голос имеет значение, – отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В Еткульском районе на сегодняшний день лидирует мемориал памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в селе Коелга. В Копейске практически одинаковое количество голосов набрали пешеходная зона по улице Жданова (от Центральной библиотеки до МОУ СОШ № 1), прибрежная зона пруда «Вагановка» в Горняцком жилом массиве и сквер, расположенный за ДК имени Бажова, в Бажовском жилом массиве. Какая из территорий будет облагорожена в следующем году, покажут оставшиеся две с половиной недели голосования. Не возникает споров в Пластовском районе: 73% проголосовавших ждут в следующем году благоустройства сквера по улице Степана Разина. В Верхнем Уфалее голоса распределились поровну и пока неясно, какой сквер станет новой точкой притяжения – Комсомольский или Сиреневый. Похожая ситуация в Брединском районе: мнения жителей разделились, практически одинаковое количество голосов у зоны отдыха на территории Дома культуры и у остановочного комплекса в поселке Маяк (по улице Борьбы, 3А).

Голосование на платформе 74.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. В нем могут принять участие все граждане старше 14 лет. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет на сайте Госуслуг или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ вашего города/села.

Напомним, кыштымцы решают, какой части набережной быть обновлённой в 2022 году: северной или южной протоки.

В первом варианте речь идёт о территории – от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной Кыштымки начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) на восток до улицы Республики, 10. По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

Вторая территория, попавшая в голосование, – от моста по улице Республики в районе библиотеки имени Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной протянется от моста по улице Республики до земельного участка по улице Кооперативной, 7. Правобережная часть – от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.

В голосовании приняли участие уже более четырёх тысяч кыштымцев.