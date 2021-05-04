Кыштымцам предлагают найти в «Книге Памяти» своих родственников, не вернувшихся с войны

Вчера, 14:43 Категория: Общество

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Центральная городская библиотека имени Бориса Швейкина совместно с развлекательным комплексом «Октябрь» проведёт ежегодную традиционную акцию «Найди имя деда».



Библиотекари предлагают жителям Кыштыма найти в «Книге Памяти» родственников, не вернувшихся с войны, тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, погиб в партизанских отрядах, умер в госпитале или немецком плену. Кыштымцы всегда активно и с большим волнением принимают участие в поиске фамилий своих родственников. Для многих это первое знакомство с уникальным изданием «Книга Памяти». Кто-то, не найдя своего родственника, даёт себе обещание заняться решением этого вопроса.



«Книга Памяти» есть во всех муниципальных библиотеках Кыштымского городского округа, первый том которой был издан к 50- летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За 20 лет издано более 20 томов «Книги Памяти». Более поздние тома содержат информацию об участниках Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные годы.



Акция будет проходить в развлекательном комплексе «Октябрь» каждый день с 11 по 15 мая в 17 часов 15 минут перед просмотром художественного фильма «Девятаев».