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Жительнице Кыштыма Светлане Сорокиной сняли аппарат Илизарова

Вчера, 10:30 Категория: Общество
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За судьбой 74-летней жительницы Кыштыма Светланы Сорокиной следил, пожалуй, весь город.

 

Летом прошлого года бабушка получила серьёзную травму ноги из-за падения. Несколько месяцев она провела в кыштымской больнице в ожидании сложной операции. Госпитализация её в Курганский центр Илизарова всё время откладывалась из-за пандемии коронавируса. Наконец, перед Новым годом пациентку отправили в Курган.

 

Там ей удлинили кость и наложили аппарат Илизарова. Сейчас пожилая женщина наблюдается уже у кыштымских травматологов. Перед майскими праздниками пациентке сняли аппарат Илизарова.

 

Сейчас Светлана Петровна передвигается с помощью костылей, и это, считают врачи, очень хорошая динамика. На полное восстановление уйдёт немало времени, но худшее уже позади.

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Теги: Кыштым Светлана Сорокина травма больница Курган аппарат Илизарова

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