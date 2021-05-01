Жительнице Кыштыма Светлане Сорокиной сняли аппарат Илизарова

Вчера, 10:30 Категория: Общество

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За судьбой 74-летней жительницы Кыштыма Светланы Сорокиной следил, пожалуй, весь город.

Летом прошлого года бабушка получила серьёзную травму ноги из-за падения. Несколько месяцев она провела в кыштымской больнице в ожидании сложной операции. Госпитализация её в Курганский центр Илизарова всё время откладывалась из-за пандемии коронавируса. Наконец, перед Новым годом пациентку отправили в Курган.

Там ей удлинили кость и наложили аппарат Илизарова. Сейчас пожилая женщина наблюдается уже у кыштымских травматологов. Перед майскими праздниками пациентке сняли аппарат Илизарова.

Сейчас Светлана Петровна передвигается с помощью костылей, и это, считают врачи, очень хорошая динамика. На полное восстановление уйдёт немало времени, но худшее уже позади.