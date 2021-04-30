В Кыштыме ведутся подготовительные работы по восстановлению центрального купола Свято-Троицкой церкви

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Свято-Троицкая церковь на берегу Верхне-Кыштымского городского пруда была второй по времени строительства в нашем городе. Строилась она из камня и кирпича в рекордно короткие сроки для того времени – с 1847 по 1849 годы.



Приход этой церкви официально был утвержден Пермской Епархией в 1857 году. Богослужения в ней продолжались и после октября 1917 года, и после освобождения Урала от колчаковцев в 1919 году. И только в конце 20-х годов церковь была закрыта.



15 ноября 2005 года было совершено освещение и возвращение Свято-Троицкого храма православной церкви. И вот уже много лет каждую субботу в 11 часов верующие и просто неравнодушные люди собираются в церкви, чтобы принять участие в работах по уборке территории, а также в восстановительных и строительных работах.

Так, недавно был приобретён кирпич и смонтированы леса для восстановления центрального купола здания.