В Кыштыме молодёжь и «серебряные волонтёры» собрались за круглым столом

Сегодня, 09:30 Категория: Общество

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В библиотеке кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа состоялся круглый стол на тему: «Волонтёрский труд. Его значение для общества и воспитательный эффект для волонтёра». Участниками стали активисты студенческого волонтёрского центра «Горячие сердца» и представители движения «Серебряные волонтёры» Кыштымского городского округа.

Библиотекарь городской библиотеки имени Б. Швейкина и активист движения «Серебряные волонтёры» Лариса Горбунова рассказала об истории движения добровольцев в нашей стране, большое внимание уделила волонтёрским организациям Кыштымского округа. Особенно отметила важность участия в волонтёрском движении людей старшего возраста.

Руководитель центра «Горячие сердца» Валентина Щеглова рассказала о деятельности центра, особо подчеркнув, что и после окончания колледжа многие выпускники являются активистами волонтёрского движения города.

Но главной на встрече стал живой диалог между студентами и «серебряными волонтёрами». Такое общение позволило ближе познакомиться друг с другом, а также узнать о волонтёрских мероприятиях и проектах, организаторами которых являются подростки и ветераны.

Председатель Совета ветеранов округа Нина Каданцева отметила важность общения людей разного возраста, объединённых одной идеей и подчеркнула, что такое сотрудничество позволяет не только получить моральное удовлетворение от проделанной работы, но и даёт возможность молодому поколению задуматься о смысле жизни, жизненных приоритетах, а главное понять, что и они способны позитивно влиять на окружающий мир.

Завершилось мероприятие акцией «Паутина добра». Она была сплетена из нитей двух цветов: оранжевого – цвета студенческого волонтёрского центра и голубого – цвета «серебряных волонтеров».