Почти 128 тысяч южноуральцев уже проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год

Сегодня, 14:22 Категория: Общество

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За первую неделю голосования с выбором объектов для благоустройства в 2022 году определились 127 407 человек. Остается ровно месяц, чтобы проголосовать за территорию, которая, по вашему мнению, должна стать новой точкой притяжения в вашем городе или селе.

Лидером по количеству проголосовавших является столица Южного Урала - свое мнение выразили 21 576 челябинцев. Горожане выбирают дизайн-проекты прогулочной зоны на улице Университетская Набережная, пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту, сквера перед ДК «Станкомаш», сквера по улице Трудовой, пешеходной зоны по улице Свободы (от пр.Ленина до вокзала), сквера на ул. Бажова, территории рядом с дворцом спорта «Юность», сквера у ДК «Строителей» на ЧМЗ и парка «Дружбы» на ул. Чоппа.

Активное участие в голосовании принимают троичане. Почти 10 тысяч жителей округа уже высказались, как, по их мнению, должно выглядеть общественное пространство в поселке Станционном.

В тройку лидеров вошли и миасцы. В городе автомобилистов выбирают, какой из объектов следует включить в планы благоустройства на 2022 год: территория городского пляжа оз. Тургояк, спортивная площадка по ул. 8 марта, «Аллея афганцев», пешеходная зона по ул. 8 марта, общественное пространство по ул. Академика Павлова или спортивная площадка в п. Северные Печи. Свои голоса отдали 6,6 тысяч миасцев.

Чуть отстают магнитогорцы. В голосовании приняли участие 6, 5 тысяч жителей. В Магнитогорске выбирают, какой сквер будет благоустроен в следующем году: «Трех поколений», «Спортивный», сквер им. П.И. Чайковского или им. Космонавта П.Р. Поповича.

Голосование на платформе 74.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. В нем могут принять участие все граждане старше 14 лет. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Проголосовать можно тремя способами: непосредственно на платформе, через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или с помощью волонтера, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ вашего города/села.