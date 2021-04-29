Около тысячи кыштымцев уже проголосовали за благоустройство территории на платформе 74.gorodsreda.ru

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По данным на 12 часов сегодняшнего дня, 29 апреля, 874 жителя Кыштымского городского округа уже выбрали, какую из двух общественных территорий они хотели бы видеть благоустроенной в следующем году.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru/ жители старше 14 лет выбирают место для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Принять участие в голосовании кыштымцы могут как самостоятельно, так и с помощью волонтёров. Чтобы принять участие самостоятельно, необходимо пройти авторизацию на 74.gorodsreda.ru или в личном кабинете пользователя через ЕСИА, для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. На сайте 74.gorodsreda.ru необходимо выбрать регион в выпадающем списке и нажать кнопку «Голосовать за свой город», после чего станет доступна страница с объектами для голосования. Чтобы проголосовать за понравившийся объект, необходимо нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Откроется страница просмотра информации об объекте и гражданин сможет посмотреть количество проголосовавших за объект и картинки. Нажав на кнопку «Проголосовать», он попадёт на форму регистрации. Здесь необходимо заполнить Ф.И.О., электронную почту (необязательно), номер телефона, поставить галочку напротив согласия на обработку персональных данных. После заполнения данных кнопка «Продолжить регистрацию» станет активна. При нажатии на неё станет доступна самостоятельная авторизация на платформе с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и по номеру телефона.

Для голосования по номеру телефона также необходимо подтвердить свой номер телефона. Процедура подтверждения выглядит следующим образом: после ввода номера телефона на него поступает звонок. Для подтверждения номера пользователю необходимо будет ввести на сайте 4 последних цифры входящего номера. Чтобы зарегистрироваться с помощью ЕСИА, необходимо указать телефон, почту или СНИЛС, пароль и нажать кнопку «Войти». После регистрации по номеру телефона или через ЕСИА появится окно об успешном голосовании.

Проголосовать с помощью волонтера можно только по номеру телефона. Для этого гражданину необходимо указать свои Ф.И.О., электронную почту и номер телефона волонтеру. Электронная почта указывается по желанию. Процедура подтверждения номера прежняя: после ввода номера телефона на него поступит звонок, и четыре последних цифры входящего номера необходимо будет ввести на сайте.

Для голосования через личный кабинет Госуслуг потребуется подтверждённая учётная запись. Чтобы проголосовать, необходимо зайти в личный кабинет пользователя по прямой ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, или через специальную форму-виджет общественного голосования. Гражданин авторизуется через ЕСИА в личном кабинете пользователя и соглашается на обработку персональных данных, данные о его регистрации и проживании загружаются автоматически. На основании этих данных в разделе «Благоустройство» будет определен конкретный муниципалитет и появится список территорий/дизайн-проектов, по которым сможет проголосовать гражданин. При нажатии на название объекта, гражданин перейдет на страницу с описанием объекта. После завершения голосования, гражданин сможет ознакомиться с победившими объектами.

Каждый гражданин может отдать один голос за общественную территорию.

Кыштымцы голосуют за благоустройство набережной реки Кыштымки. В первом варианте речь идёт о территории от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) до улицы Республики, 10. По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

Вторая территория, попавшая в голосование, – от моста по улице Республики в районе библиотеки имени Б. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной протянется от моста по улице Республики до улицы Кооперативная, 7. Правобережная часть – от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.