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Житель Кыштыма стал жертвой мошенников

Сегодня, 09:54 Категория: Общество
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В полиции Кыштыма зарегистрировано очередное мошенничество. На этот раз «сотрудники банка» убедили пострадавшего, что проводят некую профилактику и хотят обеспечить безопасность банковского счёта мужчины. Для этого они попросили назвать номер принадлежащей ему банковской карты, а также трёхзначный код на оборотной стороне.

Так как мужчина был предупреждён, что по такой схеме действуют злоумышленники, он сообщил неизвестным только номер банковской карты, а код на оборотной стороне называть не стал.

Но мошенники действовали настойчиво. Когда пострадавшему позвонил уже третий якобы представитель банка, мужчина поверил и назвал трёхзначный код.

Спустя время с его банковского счёта было списано 28 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс. Эти сведения никому нельзя сообщать!

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Теги: Кыштым полиция мошенники банк

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