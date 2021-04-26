Двое жителей Кыштыма поплатились штрафами за сжигание мусора на своих участках

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Фото из группы "МЧС Аргаяш. Кыштым. Карабаш"

Вчера 27 апреля, сотрудники отдела надзорной деятельности № 16 провели рейд по соблюдению требований особого противопожарного режима, который действует на территории Челябинской области.

Только за один день на территории Кыштымского городского округа было возбуждено два административных дела за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Как пояснил сайту «КР» инспектор ОНД и ПР № 16 Владимир Беспалов, в обоих случаях штраф выписан за сжигание мусора. Нарушителям придётся заплатить по две тысячи рублей.

Напоминаем, что разводить костры и сжигать мусор на улице при особом противопожарном режиме запрещено.